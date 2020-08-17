شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور.. ورئيس الزمالك يرد: وانت مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الأن برئاسة الدكتور على عبد العال، مشادة كلامية بين النائبين مرتضى منصور واللواء سعيد طعيمة، عضوى مجلس النواب، وذلك بعد مطالبة طعيمة برفع الحصانة عن منصور على خلفية الفيديو المتداول له والذى تضمن تجاوزات بحق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وإساءات إليه.

وطالب النائب سعيد طعيمة، بضرورة التصويت برفع الحصانة عن مرتضى منصور بسبب العبارات التى جاءت بالفيديو المتداول وتسئ للمصريين وتسببت فى إثارة غضب الشارع المصرى، الأمر الذى رفضه رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك قائلا:"انت مالك مش انت اللى تقول"، وهو مارد عليه طعيمة منفعلا قائلا: "لازم نهدى الرأى العام".

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى الطلبات المقدمة من النائب العام فى ثلاث قضايا، وهى القضية رقم 19لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والقضية رقم 20لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة و القضية رقم 18 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة.

Advertisements

وتتضمن هذه الدعاوى شكوى فى حق النائب مرتضى منصور بواقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ومحمود سعد الدين أحمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى، من خلال مقاطع مصورة لبرنامج زملكاوى.