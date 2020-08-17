شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تقسيم دوائر الدقهلية لـ 10 دوائر فردية بـ21 مقعدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تقسيم الدوائر الفردية لمحافظة الدقهلية الواردة بمشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا.

وقسم مشروع القانون، محافظة الدقهلية إلي 10 دوائر فردية بـ21 مقعد انتخابي تتوزع بواقع مقعدين للدائرة الأولي ومقرها قسم أول المنصورة ومكوناتها الإدارية قسما أول المنصورة – ثان المنصورة، ومقعدين للدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة ومكوناتها مركزا المنصورة – محلة دمنة، ومقعدين للدائرة الثالثة مقرها مركز بلقاس ومكوناتها الإدارية مركزا بلقاس – الستاموني قسم :جمصة، ومقعدين للدائرة الرابعة مقرها مركز طلخا ومكوناتها الإدارية مركزا طلخا – نبروه ، و3 مقاعد للدائرة الخامسة ومقرها مركز دكرنس ومكوناتها مراكز دكرنس – بني عبيد – شربين، ومقعدين للدائرة السادسة مقرها مركز منية النصر ومكوناتها مراكز منية النصر – ميت سلسيل – الجمالية قسم الكردي، ومقعدين للدائرة السابعة ومقرها قسم المنزلة وتضم مكوناتها مركزا المنزلة – المطرية قسم المنزلة.

وجاءت الدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر لتضم في مكوناتها مركز ميت غمر قسم : ميت غمر وخصص لها مقعدين، والدائرة التاسعة خصص لها مقعدين ومقرها مركز أجا ومكوناتها مركز أجا، وكذا مقعدين للدائرة العاشرة ومقرها مركز السنبلاوين مكوناتها مركزا : السنبلاوين – تمي الأمديد.