شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى لحقوق الإنسان ينعي عبد العظيم مغربى ويعتبره أيقونة الفكر القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ببالغ من الحزن والأسى المحامي عبد العظيم المغربي نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والأمين العام المساعد السابق للمؤتمر القومي العربي، مضيفا: برحيل المغربي فقدنا أحد المفكرين القوميين العرب الذي تفانى في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ودعم شعوبها في مواجهة الاحتلال والعدوان الخارجي، خاصة القضية الفلسطينية ودعم المقاومة ضد العدوان الصهيوني وتأسيس مبادرات ولجان عربية شعبية لدعم حق سوريا في تحرير الجولان.

و قدم محمد فايق خالص تعازيه و مواساته لأسرته و تلاميذه و لكل القوميين العرب في كل أرجاء الوطن العربي.

توفى، السبت الماضى، عبد العظيم المغربى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ونعى عدد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة واتحاد المحامين العرب الراحل، مؤكدين أنه كان علم من أعلام المحاماة والعمل النقابى العربى.

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وكان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قرر من قبل خلال ختام اجتماعاته بتونس فى يناير الماضى، رفض الاستقالة التى تقدم بها عبد العظيم المغربى نائب الأمين العام والأمين العام المساعد لدولة المقر بالقاهرة.

وجدد المكتب الدائم - فى بيان له- الثقة فى عبد العظيم المغربى تقديرا لدوره التاريخى ونضاله الدؤوب على المستويين الوطنى والقومى، وحرصا على الاستفادة من خبراته كعضو سابق بمجلس نقابة المحامين المصرية وعضو بالمكتب الدائم للاتحاد على مدى 25 عاما.