شكرا لقرائتكم خبر عن قلعة رياضية كبيرة وشرفت بعضويته.. مرتضى منصور يمدح الأهلى تحت قبة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الأهلى قلعة رياضية كبيرة فى مصر وأفريقيا، قائلا: "وممكن يحصل خلاف مع الخطيب ومجلسه لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وكان لى الشرف إنى كنت عضو عامل فى النادى الأهلى، واللى طلعلى العضوية المستشار عبد المجيد محمود وكان رئيس نيابة أمن الدولة وقتها وكان يستخرج العضويات لكل أعضاء النيابة".

وتابع مرتضى قائلا: "عندنا افتتاح 10 مشروعات جديدة بنادى الزمالك يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، وأوجه الدعوة للخطيب ومجلس إدارته لحضور الافتتاحات بنادى الزمالك".

Advertisements

ورفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى الطلبات المقدمة من النائب العام فى ثلاث قضايا، وهى القضية رقم 19لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والقضية رقم 20لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة و القضية رقم 18 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة.

فيما وافق المجلس على الأذن بسماع أقوال مرتصى منصور فى القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، بدون اتخاذ أى إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس، وذلك بناء على طلب النائب مرتضى منصور.