البرلمان يتبنى مبادرة للم الشمل بين محمود الخطيب ومرتضى منصور تحت القبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتحية لجمهور ومجلس إدارة النادى الأهلى، قائلا: "باسمى وباسم جميع أعضاء المجلس أوجه التحية لكل جمهور النادى الأهلى وأعضاء مجلس إدارته، وكل التقدير والاحترام لهذا الجمهور العريض ومجلس الإدارة وبالأخص هذا الرجل الخلوق الذى أمتعنا وأمتع الجماهير المصرية السيد محمود الخطيب".
كما أكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على دور النائب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تطوير مرافق النادى.
ومن ناحيته، دعا المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، الدكتور على عبد العال لتبنى مبادرة للم الشمل بين رئيسى مجلسى إدارة الناديين ودعوة محمود الخطيب ومرتضى منصور فى ضيافة عبد العال فى أى وقت مناسب باللجنة والمجلس.
وبدوره قال عبد العال: "لو سألت المستشار محمود فوزى فأنا أحاول تنفيذ المبادرة من وقت قريب، وإيدى فى إيدك وداعم لهذه الخطوة فى أى وقت وفى أى مكان أنا تحت الأمر".
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