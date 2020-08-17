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نقابة الصحفيين تعلن توفير دفعة جديدة من الكحول والكمامات المخفضة غدًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن عبد المجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن توفير دفعة جديدة من الكحول والكمامات المخفضة، من مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإنتاج الحربي.

 

وقال أيمن عبدالمجيد فى بيان له، أنه يتوافر عبوات كمامات جراحية انتاج مصنع قادر، سعر العلبة ٣٠ جنيهًا، وتحوي ١٠ كمامات مغلفة ومعقمة.

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وأضاف أيمن عبدالمجيد، أنه تم توفير كمامات n95 كب، مخفضة بسعر ١٠ جنيهات فقط للقطعة، فيما يتوافر كحول ٧٠٪؜ سعة العبوة لتر بسعر ٨٠ جنيهًا للتر. فيما يتوافر واقي الوجه بسعر ٤٠ جنيهًا للقطعة. وشدد عبدالمجيد على أن ذلك، يأتي في ضوء مواصلة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، للشق الوقائي، وتوفير كافة مستلزمات الوقاية التي يطلبها الزملاء، إلى جانب جهودها في الشق العلاجي خلال جائحة وما سبقه ومن إصلاحات هيمليك وجذرية في مشروع العلاج.

 

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