شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تقسيم دوائر القليوبية لـ 6 دوائر فردية بـ16 مقعدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تقسيم الدوائر الفردية لمحافظة القليوبية الواردة بمشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا. وقسم مشروع القانون، محافظة القليوبية إلي 6 دوائر انتخابية فردية خصص لها 16 مقعدا، تتوزع بواقع 3 مقاعد للدائرة الأولي ومقرها مركز بنها وتضم مكوناتها مركزا بنها – كفر الشيخ قسما أول بنها – ثان بنها، ومقعدين للدائرة الثانية ومقرها مركز طوح ومكوناتها الادارية مركز طوخ قسم قها ، و3 مقاعد للدائرة الثالثة ومقرها قسم ثان شبرا الخيمة ومكوناتها قسما أول شبرا الخيمة وثان شبرا الخيمة، و3 مقاعد للدائرة الرابعة للدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب ومكوناتها الإدارية مركزا قليوب – القناطر الخيرية قسم قليوب. كما خصص مشروع القانون 3 مقاعد للدائرة الخاسمة الفردية بمحافظة القليوبية ومقرها مركز الخانكة ومكوناتها الإدارية مركز الخانكة تضم أقسام الخصوص – الخانكة – العبور، ومقعدين للدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر ومكوناتها الإدارية مركز شبين القناطر.

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