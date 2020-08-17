شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يستعرض الشتائم التى تعرض لها ويتهم قطر بتهديده وأهله بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، الطلبات المقدمة ضده برفع الحصانه بقوله: هذه الطلبات عايزة تتكنس.

وقال مرتضي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم إنه وأهله مهددين بالقتل من قطر منذ 8 أغسطس 2019، وأوضح: لست أنا من تمت مجاملته، مستعرضا عددا من الرسائل الهجومية التي تعرض لها فضلا عن اختراق هاتفه المحمول وتم إرسال رسائل منهم بشتائم لعدد من الشخصيات، وقام بإيقاف الخطوط إلا أن الرسائل ما زالت مستمرة للناس.

وأكد مرتضي، أن التليفونات تم تسليمها لنيابة أمن الدولة العليا لفحصها من 6 أشهر، قائلا: أنا مبتهددش ومش هبيع رئيس وجيش بلدي مهما حصل.

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واستطرد مرتضى منصور قائلاً : راحوا عمل فيديو جنسي في قبرص وجابوا عيل شاذ ومصر كلها عارفة إن أنا راجل".

وأعرب النائب مرتضى منصور، عن حزنه لما اعتبره عدم وقوف أحد بجوارة في مواجهة ما تعرض له من هجوم قطري.