شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يتهم المخابرات القطرية باختراق هاتفه وفبركة الفيديو الجنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، تعرضه وأسرته للتهديد بالقتل من قبل قطر، متهما المخابرات القطرية باختراق هاتفة المحمول، وقدم بلاغين وطلبا رسميا بوقف الخطين اللذين يملكهما، قائلاً : لقد وضعت على قوائم الاغتيالات القطرية .. ومحدش جاملني".

وقال منصور، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إنهم قاموا بإعداد فيديو جنسي مفبرك في قبرص، مضيفاً: أنا مش بخاف .. تسقط الحصانة مش مهم، لكن مش هعادي بلدي ورئيسها وشرطتها وجيشها مهما حصل .. فلتسقط قطر".

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وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد بدأ في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طلبات الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي والتي كانت اللجنة قد انتهت إلي رفضها.

واستعرض النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الدستورية والذي أكد رفض اللجنة للطلبات الاربعة، نظرا لانها ارتأت شبه الكيدية فى البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، طبقا للمستندات التى قدمها النائب فى هذا الصدد.

واشار مرتضي إلي الهجوم الكثيف من قبل الكتائب الأخوانية عبر القنوات التابعة لهم، التي تعرضت لها لجنة الشؤون الدستورية بعد رفض طلبات رفع الحصانه المقدمة ضده.