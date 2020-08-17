شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يبدأ مناقشة طلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طلبات الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي والتي كانت اللجنة قد انتهت إلي رفضها.

واستعرض النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الدستورية والذي أكد رفض اللجنة للطلبات الاربعة، نظرا لانها ارتأت شبه الكيدية فى البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، طبقا للمستندات التى قدمها النائب فى هذا الصدد.

وشدد وكيل لجنة الشؤون الدستورية علي كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور.

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من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب للنائب إيهاب الطماوي ممازحا : " ربنا يعينك علي مرتضي

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.