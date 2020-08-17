بعد مفاوضات ماراثونية.. مدافع المنتخب “يحط” الرحال بالبرتغال للإنضمام إلى سبورتينغ لشبونة

حل الدولي المغربي زهير فضال، لاعب فريق ريال بيتيس الاسباني، بمدينة لشبونة البرتغالية، اليوم الاثنين، بهدف التعاقد مع فريقها سبورتينغ.

وجاء التحاق فضال بلشبونة قصد الإنضمام إلى فريق سبورتينغ بعد مفاوضات ماراثونية امتدت لأسابيع عديدة، وتخللتها العديد من المحطات التي حكمت على التحاقه بالقلعة البرتغالية بالتأخير.

وكشفت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الأندلسية أن سبورتينغ لشبونة سيسدد ما قيمته 2.7 مليون أورو قارة مقابل الاستفادة من خدمات مدافع المنتخب الوطني، فضلا عن 800 ألف أورو مختلفة، علما أن الفريق سمح له بالبقاء في إشبيلية تأهبا للسفر إلى لشبونة، في وقت انتقل فيها باقي لاعبي الفريق إلى ماربيا لاستئناف التحضير لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.