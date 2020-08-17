التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1069 بكورونا.. 81 بالمائة بخمس جهات- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1069 الجديدة، حيث سجلت 81 بالمائة منها، في خمس جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 263 حالة، من بينها 218 حالة بالدار البيضاء الكبرى، و14 بالنواصر و11 بسطات و8 بالجديدة و7 بالمحمدية و3 بمديونة و2 ببرشيد,

وبجهة فاس مكناس، سجلت 214 حالة، من بينها حالة 79 حالة بمدينة فاس، و45 بتازة و35 بمكناس و19 بالحاجب و18 بصفرو و14 بتاونات و3 بإفران وحالة واحدة بمولاي يعقوب.

وبجهة مراكش آسفي سجلت حالة، تم تسجيل 189 حالة جديدة، من بينها 99 حالة بمراكش، و67 باليوسفية و8 بالحوز و7 بقلعة سراغنة و4 بالرحامنة وحالتين بكل من شيشاوة والصويرة.

وبجهة خنيفرة بني ملال سجلت 120 حالة جديدة، منها 47 حالة ببني ملال، وبجهة الشمال سجلت 94 حالة، من بينها 34 حالة بتطوان و25 بطنجة أصيلة.

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وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 82 حالة جديدة، منها 27 بسلا، و15 حالة بكل من الرباط والقنيطرة.

وبجهة درعة تافلات سجلت 34 حالة جديدة، منها 25 حالة في ورزازات.

وسجلت 24 حالات بجهة سوس ماسة،وبجهة الشرق سجلت 22 حالة، كما سجلت 16 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و6 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة كلميم واد نون، سجلت 5 حالات.

وبلغ مجموع الحالات الحرجة 189، من بينها 50 حالة تحت التنفس الاصطناعي، توجد منها 56 حالة بجهة الدار البيضاء و36 حالة بجهة مراكش آسفي و46 بجهة الشمال، و17 بجهة فاس مكناس، ثم 12 حالة بجهة الرباط.