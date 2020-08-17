شهيد برصاص الاحتلال في القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم، الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب حطة في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.

وذكرت التقارير الصحافية أن الشهيد هو شاب من مخيم شعفاط للاجئين في القدس، ويبلغ من العمر 30 عاما.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع الأبواب المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ما دفع المقدسيين إلى تأدية صلاة العشاء خلف الأبواب الموصدة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، بأن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الدخول إلى محيط باب حطة لتقديم العلاج للشاب بعد إصابته برصاص الاحتلال.

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وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عنصرا من قوات "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال في القدس، أصيب بجراح متوسطة، من جراء تعرضه للطعن، ونقل إلى "شعاري تسيدك" في القدس.

وأظهر شريط مصور الشاب الفلسطيني وهو ملقى على الأرض وينزف دما دون حراك.