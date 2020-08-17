المصادقة بالقراءة الأولى على تأجيل إقرار الميزانية الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، الإثنين، على مشروع القانون الذي يقضي بتأجيل الموعد النهائي لإقرار الميزانية الإسرائيلية بمئة يوم، وفي حال عدم المصادقة مشروع القانون حتى يوم الإثنين المقبل، فإنه سيتم حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة في غضون سنة ونصف السنة.

وعمّق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هذه الأزمة، بعد مطالبته بالمصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، في حين يصر حزب "كاحول لافان" ورئيسه، بيني غانتس، على المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، كما ينص الاتفاق الائتلافي بين الجانبين.