شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت: الحالة الصحية لأمير البلاد تشهد تحسناً مستمراً والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 أبلغ رئيس الوزراء الكويتي مجلس الوزراء اليوم الاثنين بأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مستمرة في التحسن، حسب ما جاء في تغريدة لمجلس الوزراء.

Advertisements ويستكمل الشيخ صباح العلاج في الولايات المتحدة بعد جراحة أجريت له في الكويت. وقال مجلس الوزراء على تويتر "طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على التحسن المستمر الذي تشهده صحة السمو الأمير.

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