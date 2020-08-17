شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات يهنئون رئيس الجابون باليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى فخامة علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

Advertisements كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية الجابون. وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى روز كريستيان اوسوكا رابوندا رئيسة وزراء جمهورية الجابون.

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