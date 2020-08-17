شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز فحص مجاني لكورونا في منطقه مربح بالفجيرة والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 نفيذا لتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، وحرص على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم وفي إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 ..افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة في المنطقة الطبية بالفجيرة، مركزا لفحص فيروس ‎كورونا، في منطقة مربح لإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين والمقيمين.

وجاء افتتاح المركز في مربح بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة. Advertisements وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع حكومة الفجيرة على توفير مراكز الفحوصات المجانية لفيروس "كورونا" وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة "صحة" لتأدية واجبهم في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني. وشهد افتتاح المركز حضورا كثيفا من أهالي منطقة مربح والمناطق المجاور لإجراء فحص كوفيد 19.

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