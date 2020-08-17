نتنياهو: بناءاً على معاهدة السلام مع الإمارات سنسمح للمسلمين بالصلاة في الأقصى

الإثنين 17 أغسطس 2020

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن معاهدة السلام مع الإمارات ستساهم في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.



وأكد، في مقابلة مع فضائية "سكاي نيوز"، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف ضم أراضٍ بالضفة الغربية، وستسمح للمسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى، بناء على معاهدة السلام مع الإمارات.

وأضاف:" هناك تحول كبير في مواقف الدول العربية من إسرائيل، ونحن ندفع بالسلام إلى الأمام بالمعاهدة مع الإمارات".

وتابع:" تعاوننا مع أبوظبي في مجالات مختلفة سيؤدي إلى نتائج مبهرة"، مؤكدا وجود عدة مجالات للعمل المشترك بين البلدين مثل التكنولوجيا والصحة والبيئة والزراعة.

وأردف قائلا إن مستثمري إسرائيل يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانيات الإمارات الواعدة مثل الاستيراد من منطقتها الحرة، مشيرا إلى وجود تطلع وسط الإسرائيليين إلى زيارة مدن دولة الإمارات لأجل السياحة.

وقال إن إسرائيل ستفتح بدورها الباب أمام السياح من دولة الإمارات، مشيرا إلى الترحيب بالزوار في المسجد الأقصى حتى يؤدوا الصلاة.

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وأضاف أن الكثيرين دعموا هذه الخطوة التاريخية، "الناس مستعدون للسلام، وهذه الاتفاقية ستغير المنطقة".

ولفت إلى أن معاهدة السلام مع الإمارات لن تكون خطوة السلام الوحيدة مع الدول العربية لأن دولا عربية أخرى ستلتحق بالركب في الفترة المقبلة.

وأوضح أن الكثيرين في المنطقة العربية كانوا يعتبرون إسرائيل دولة عدوة، لكنهم باتوا ينظرون إليها حليفا وشريكا في السلام من أجل تحقيق السلام.

وحول ما صدر من إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن " إيران وراء الاضطرابات في المنطقة بتمويلها للتنظيمات الإرهابية، وليس مفاجئا أن تعترض على معاهدة السلام مع الإمارات، فهي دولة راعية للإرهاب في كل أنحاء العالم".

وفي التعاون الطبي بشأن جائحة كورونا "كوفيد 19"، أكد نتنياهو، أن الوباء عابرٌ للحدود، وبالتالي، فإن التعاون مع الإمارات، على مستوى تطوير اللقاح، سيساعد العالم برمته وهذا هو الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، خلال اتصال هاتفي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة