شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي: صحة الشيخ صباح الأحمد في «تحسن مستمر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الإثنين، أن صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستمرة في التحسن.

وقال مجلس الوزراء الكويتي على «تويتر»: «طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس على التحسن المستمر الذي تشهده صحة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، حيث عبر المجلس عن عميق ارتياحه، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء».

وتوجه أمير الكويت في 23 من يوليو الماضي، إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه الطبي، بعد خضوعه لعملية جراحية.