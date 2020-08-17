شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبناني يدعو لعزل عام أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف لإذاعة صوت لبنان: "اليوم نعلن حالة النفير العام ونحتاج إلى قرار شجاع بالإقفال مدة أسبوعين".
وتابع وزير الصحة: "نحن جميعا أمام تحد حقيقي والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة لأن الوضع لم يعد يحتمل". وأضاف: "أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت امتلأت".
وأكد أن الخطر الحقيقي هو التفشي المجتمعي الذي لا تشارك الناس بضبطه"، وقال: "يجب أن يُستنفر الجميع، وأن تُتخذ أقصى إجراءات الوقاية وأن يشارك الناس في صنع القرار وتحمل المسؤولية".
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