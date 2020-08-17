شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبناني يدعو لعزل عام أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، حمد حسن، اليوم الاثنين، إنه يجب فرض إجراءات العزل العام لمدة أسبوعين بعد ارتفاع حاد في الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد ، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من آثار انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف لإذاعة صوت لبنان: "اليوم نعلن حالة النفير العام ونحتاج إلى قرار شجاع بالإقفال مدة أسبوعين".

وتابع وزير الصحة: "نحن جميعا أمام تحد حقيقي والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة لأن الوضع لم يعد يحتمل". وأضاف: "أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت امتلأت".

وأكد أن الخطر الحقيقي هو التفشي المجتمعي الذي لا تشارك الناس بضبطه"، وقال: "يجب أن يُستنفر الجميع، وأن تُتخذ أقصى إجراءات الوقاية وأن يشارك الناس في صنع القرار وتحمل المسؤولية".