رسمياً.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

2020-08-17 | 20:20
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، إقالة مدربه كيكي سيتين بشكل رسمي، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.
وقال النادي الكتالوني في بيان مقتضب نشره على الموقع الرسمي: "وافقت إدارة برشلونة على إقالة كيكي سيتين".
وأضاف البيان: "يأتي هذا القرار ضمن إعادة هيكلة الفرق الأول والتي من المقرر إقرارها بالاتفاق بين المدرب الجديد والسكرتير الفني للنادي".
وأتم: "سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة".
وتولى سيتين، تدريب البارسا في 13 كانون الثاني الماضي خلفًا للمقال إرنستو فالفيردي، ليقود الفريق الكتلوني في 25 مباراة (19 في الليجا، و3 في كأس الملك ومثلها في دوري الأبطال).
وخسر سيتين، لقب الليجا أمام ريال مدريد قبل يودع كأس الملك من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو بهدف دون رد.
وكانت الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ هي المسمار الأخير في نعش سيتين.
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