دولة اوروبية تسجّل تراجعاً بالوفيات والاصابات بكورونا

وذكرت وزارة الصحة الايطالية ان "إجمالي الوفيات جراء الجائحة ارتفع إلى 35 ألفا و400، أما الحالات الإيجابية فبلغت اليوم 14 ألفا و867".

وأشارت الوزارة إلى أن "العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 203 ألف و968، بعد أن تماثل 182 شخصا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية".



وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات إلى 810 بعد دخول 23 مريضا بين أمس واليوم، بينهم 58 بغرف العناية المركزة.

ووفقا لبيانات اليوم، وصل مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في فبراير الماضي، إلى 254 ألفا و235.