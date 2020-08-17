نتنياهو: إسرائيل ستفتح الباب أمام السياح من الإمارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الاثنين، إن الاتفاق الذي أُبرم مع دولة الإمارات، مؤخرا، لأجل مباشرة علاقات ثنائية بين البلدين يساهم في إرساء السلام.
ورجح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يؤدي التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل، إلى "نتائج مبهرة"، مؤكدا وجود عدة مجالات للعمل المشترك بين البلدين مثل التكنلوجيا والصحة والبيئة والزراعة.
وأردف أن مستثمري إسرائيل يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانيات الإمارات الواعدة مثل الاستيراد من منطقتها الحرة، وأشار إلى وجود تطلع وسط الإسرائيليين إلى زيارة مدن دولة الإمارات لأجل السياحة.
وقال نتانياهو إن "إسرائيل ستفتح بدورها الباب أمام السياح من دولة الإمارات"، مشيرا إلى الترحيب بالزوار في المسجد الأقصى حتى يؤدوا الصلاة.
ورأى أن "ما صدر عن إيران عقب إبرام اتفاق السلام لم يكن أمرا مستغربا، لأن طهران ناهضت السلام على الدوام"، قائلا إنها "تقتل الناس في سوريا والعراق وتزرع الاضطراب في المنطقة".
وفي الثالث عشر من أغسطس الجاري، أعلن بيان إماراتي أميركي إسرائيلي مشترك، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل لأراض فلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.
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