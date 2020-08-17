اعفاء مدير الأمن الوطني في البصرة من مهام عمله

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن اعفاء مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة من مهام عمله. وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قرر اقالة مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة من مهام عمله". وكان وزير الداخلية قد قرر في وقت سابق، اقالة الفريق رشيد فليح من مهام منصب قائد شرطة البصرة.

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