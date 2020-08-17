مانشستر سيتي يكرم لاعبه بـ'تمثال' بعد مسيرة 10 اعوام

وخاض سيلفا آخر مبارياته مع سيتي في الهزيمة 3-1 أمام أولمبيك ليون في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً سيتي على الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات وبكأس الاتحاد مرتين وبكأس الرابطة خمس مرات منذ الانتقال من بلنسية في 2010.



وسجل سيلفا 60 هدفاً في 309 مباريات بالدوري الممتاز كما مثل سيتي في 70 مباراة أوروبية وهو رقم قياسي للنادي.

وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي "ديفيد لاعب استثنائي وقائد يتحلى بالهدوء والحكمة ألهم جميع من حوله".

وأضاف:"ترك بصمة مع الفريق ومع النادي وصنع تاريخا في الدوري الممتاز ولعب دوراً بارزاً في فلسفة كرة القدم الجميلة التي نشاهدها اليوم، كان من ضمن المؤسسين لها".