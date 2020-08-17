لبنان تسجل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سجل لبنان 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 436 لدى مقيمين، و20 لدى وافدين مؤخرا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 9337. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنها سجلت حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة. وأضافت أيضا أنها وثقت تعافي 105 مصابين ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 2809. وذكرت الوزارة أنها أجرت 5646 فحصا للكشف عن الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

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