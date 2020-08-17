بعد نهاية الاجتماع الطارئ.. برشلونة يصدر قرارات حاسمة خلال ساعات

برشلونة هُزم بنتيجة تاريخية 8-2 على يد بايرن ميونخ الألماني، في ربع نهائي دوري الأبطال، ليودع المسابقة القارية بأسوأ طريقة ممكنة.

وبحسب التقرير، فإن الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس مجلس إدارة برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بعد المذبحة في لشبونة، قد انتهى عقب استمراره لأربع ساعات.



وأوضح التقرير أنه سيتم خلال الساعات القلية المُقبلة، إصدار بيان رسمي لوسائل الإعلام؛ يُشرح من خلاله قرارات مجلس الإدارة، حيث من المتوقع إقالة كيكي سيتين المدير الفني، والسكرتير الفني إريك أبيدال.

يُذكر أن شبكة "سكاي" كشفت في تقرير لها عصر اليوم، أن مسؤولي برشلونة قد تواصلوا إلى اتفاق مع رونالد كومان ليتولى منصب المدير الفني خلفًا لـ سيتين