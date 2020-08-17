2020-08-17 | 19:03
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كشف برنامج "esport3" بفضائية "TV3" الكتالونية، عن نهاية اجتماع مسؤولي برشلونة الطارئ، الذي عُقِد في أعقاب الهزيمة التاريخية التي تعرض لها النادي الكتالوني في دوري أبطال أوروبا.
وبحسب التقرير، فإن الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس مجلس إدارة برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بعد المذبحة في لشبونة، قد انتهى عقب استمراره لأربع ساعات.
وأوضح التقرير أنه سيتم خلال الساعات القلية المُقبلة، إصدار بيان رسمي لوسائل الإعلام؛ يُشرح من خلاله قرارات مجلس الإدارة، حيث من المتوقع إقالة كيكي سيتين المدير الفني، والسكرتير الفني إريك أبيدال.
يُذكر أن شبكة "سكاي" كشفت في تقرير لها عصر اليوم، أن مسؤولي برشلونة قد تواصلوا إلى اتفاق مع رونالد كومان ليتولى منصب المدير الفني خلفًا لـ سيتين
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نهاية الاجتماع الطارئ.. برشلونة يصدر قرارات حاسمة خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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