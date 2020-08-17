اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن تكليف اللواء عباس ناجي قائداً لشرطة البصرة. وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اقال وزير الداخلية الفريق رشيد فليح من مهام منصب قائد شرطة البصرة".



واضاف انه "تم تكليف اللواء عباس ناجي بدلاً عن فليح".

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