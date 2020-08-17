مقتل 40 من مليشيا الحوثي بمعارك مع الجيش اليمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 40 عنصرا من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في معارك بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي التابع للجيش اليمني، في بيان: "إن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، يخوضون معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة قانية شمالي البيضاء، لليوم الثاني على التوالي".

وأضاف البيان، أن أكثر من 40 عنصراً من ميليشيا الحوثي قتلوا وجرح آخرون بنيران الجيش الوطني في جبهة قانية خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب خسائر أخرى في الآليات والمعدات القتالية.

وأشار البيان إلى أن "عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة حتى الآن في الشعاب وبطون الجبال الشاهقة في منطقة قانية، ومضى على البعض منها أيام دون أن تنتشلها الميليشيات الحوثية".

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في السياق ذاته، ذكر البيان أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات مواقع وآليات تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة في الجبهة" وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات من ضمنها عربة (بي.أم.بي) وعيار 23".

وتشهد محافظة البيضاء معارك عنيفة بشكل متقطع بين قوات الجيش اليمني، ومسلحي مليشيا الحوثي منذ أكثر من شهر، مخلفة خسائر مادية و بشرية كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية.

ويسيطر الحوثيون على أجزاء من المحافظة التي توصف بأنها قلب اليمن كونها تتوسط عدد من المحافظات، فيما تسيطر قوات الجيش على بعض المناطق.