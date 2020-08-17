تحرير 11 رهينة من قبضة بوكو حرام بالنيجر

نيجيريا | النيجر | جهاديون | نزاع | اعتداء | خطف



نيامى, النيجر | AFP | 17-08-2020 - 19:17 UTC+3 | 225 words

حررت قوات الجيش في النيجر، 11 قروياً بينهم 4 أطفال كانوا رهائن لدى جاعة بوكو حرام الإرهابية، أثناء عملية عسكرية في حوض بحيرة تشاد، بحسب ما أفادت السلطات المحلية الإثنين.

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وقال يحيى غودي أمين عام إدارة منطقة ديفا (جنوب شرقي النيجر): "حرر جنودنا الرهائن في الجزء النيجري من بحيرة تشاد، قرب قاعدة بوكو حرام، وهم 11 شخصاً بينهم 3 نساء و4 أطفال (بينهم رضيعان) خطفتهم جماعة بوكو حرام في أغسطس/آب".

وتم اختطاف الرهائن في 11 و12 أغسطس/آب من بلدتين في محلّة غويسكيرو الواقعة على حدود بحيرة تشاد التي تتقاسم ضفافها النيجر وتشاد ونيجيريا.

وذكر التلفزيون الرسمي في النيجر أنه تم رصد الخاطفين "فيما كانت عائلاتهم تستعدّ لدفع فدية قدرها مليونا فرنك (ثلاثة آلاف يورو)".

وتتكرر عمليات احتجاز رهائن مقابل دفع فدى باهظة في منطقة ديفا التي تتعرض منذ 5 أعوام لهجمات دامية يشنها الإرهابيين من بوكو حرام وداعش في جنوب إفريقيا.