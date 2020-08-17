انت الان تتابع الرئيس الفلبيني يخضع" لعزل دائم" لحمايته من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

قال هاري روكي المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الاثنين إن الرئيس يخضع لعزل دائم لحمايته من فيروس كورونا، وذلك عقب ثبوت إصابة عضو بمجلس الوزراء بالفيروس.

وأضاف أن دوتيرتي يخضع لاختبارات دورية.

وأوضح في مؤتمر صحفي" الرئيس في عزل دائم، حيث أن فريق الأمن الرئاسي قام بعمل رائع لضمان عدم اقتراب أي شخص من الرئيس".

وأضاف" هو يشتكي من المسحات المتكررة من أنفه".

Advertisements

وكان وزير الداخلية الفلبيني إدواردو انو قد أعلن أمس الأحد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أنه يعاني من أعراض" تشابه الأنفلونزا وألم في الحلق والجسم".

وقد خضع انو لعزل ذاتي، كما عزل بقية أفراد مجلس الوزراء الذين خالطوه أنفسهم.

ويشار إلى أن دوتيرتي لم يخالط انو .

وقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الاجمالي 164 ألف و 474 حالة. كما سجلت 18 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 2681 حالة.