مقتل شاب سوري برصاصة مخمور في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل شاب سوري، في مدينة اسطنبول في تركيا، اليوم الاثنين، إثر إصابته أمس بطلقة نارية عشوائية أطلقها رجل مخمور.



وذكرت وكالة ”شاهد“ الإخبارية السورية، أن الفقيد عبد القادر داوود كان، أمس الأحد، مع مجموعة من رفاقه بالقرب من موقف للحافلات في حي زِتون بُرنو في المدينة التركية، حيث تعرض لإصابة عشوائية في رقبته، أطلقها رجل قال عنه شهود إنه مخمور.

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ونُقل داوود (21 عاماً) على الفور للمستشفى، حيث وصفت حالته بالحرجة، إذ فارق على إثرها الحياة بعد ساعات.

وكان شاب سوري يُدعى علي العساني قتل بطريق الخطأ على يد شرطي عند نقطة تفتيش في ولاية أضنة التركية، في أبريل/ نيسان الماضي، حيث أثارت الحادثة وقتها ضجة كبيرة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الكثير منهم بمحاكمة الشرطي.

وأعلنت السلطات التركية آنذاك أن العساني أصيب بالخطأ بطلقة نارية؛ إثر إطلاق عيار ناري تحذيري بعد هروبه وعدم امتثاله لطلب الوقوف من قبل الشرطة.

وأدانت محكمة تركية قبل شهرين الشرطي المتسبب بقتل العساني، وقررت سجنه مع إيقافه عن العمل