شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية على إحدى القرى بجيزان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.



وأوضح الغامدي في بيان صدر اليوم بأنه نتج عن سقوط المقذوف تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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