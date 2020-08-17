شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء الكويت: الحالة الصحية لأمير البلاد تشهد تحسناً مستمراً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبلغ رئيس الوزراء الكويتي مجلس الوزراء اليوم الاثنين بأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مستمرة في التحسن، حسب ما جاء في تغريدة لمجلس الوزراء.



ويستكمل الشيخ صباح العلاج في الولايات المتحدة بعد جراحة أجريت له في الكويت.

وقال مجلس الوزراء على تويتر "طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على التحسن المستمر الذي تشهده صحة السمو الأمير.

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