كوشنر: أمريكا لن توافق على ضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية "لبعض الوقت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

الخليج 365

قال المستشار الكبير في البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لن توافق ”لبعض الوقت“ على ضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية المحتلة.

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وأضاف كوشنر للصحفيين في إفادة صحفية عبر الهاتف: ”اتفقت إسرائيل معنا على ألا تمضي قدما (في الخطة) دون موافقتنا. ولا نعتزم منحها موافقتنا لبعض الوقت“.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطة الضم متوقفة بشكل مؤقت، إلا أنه أشار أيضا إلى رغبته في الحصول أولا على موافقة الولايات المتحدة؛ حليفة بلاده الرئيسي.

ورفض كوشنر انتقادات اتفاق السلام الثلاثي بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، ووصفها بأنها ”جلبة“، وقال إن على الفلسطينيين قبول اقتراح سلام جديد كشف النقاب عنه في يناير الماضي.

وشدد كوشنر على أن واشنطن لا تضغط على دول الخليج العربية الأخرى للاعتراف بإسرائيل، وقال إن الكويت ”تتبنى حتى الآن وجهة نظر منحازة بشدة للفلسطينيين فيما يتعلق بالصراع، ومن الواضح أن ذلك لم يكن بناء للغاية“، حسب تعبيره.