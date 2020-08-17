اخبار العالم

28 وفاة و1372 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 28 وفاة و1372 إصابة جديدة بكورونا في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

28 وفاة و1372 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس ، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3436 حالة.

Advertisements

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1372 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 299 ألفاً و914 حالة.

 

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1432 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 268 ألفاً و385 شخصاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 28 وفاة و1372 إصابة جديدة بكورونا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا