شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 28 وفاة و1372 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3436 حالة.

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1372 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 299 ألفاً و914 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1432 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 268 ألفاً و385 شخصاً.