تمديد حالة الطوارئ في العاصمة اللبنانية بيروت حتى 18 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قرارا مشتركا بتمديد إعلان حالة الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها، في العاصمة بيروت حتى 18 سبتمبر المقبل.



وجاء القرار، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، بتمديد حالة الطوارئ في مدينة بيروت، في ظل تعذر عرض الموضوع على مجلس الوزراء نظرا لاستقالة الحكومة، على أن يُعرض الأمر لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

وتضمن القرار أن التمديد يأتي نظرا للأوضاع الميدانية الراهنة التي تستوجب تمديد حالة الطوارئ المعلنة.

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وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في 5 أغسطس/ آب الجاري، حالة الطوارىء داخل العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، جراء الانفجار المدمر الذي وقع بمرفأ بيروت.

كما أقر مجلس النواب اللبناني الخميس الماضي، قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ.

وأعقب ذلك أن أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه جرى الاتفاق على تمديد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر إضافي، في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا في عموم لبنان.

وشهد لبنان، انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة"TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة