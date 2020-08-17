افتتاح مركز فحص مجاني لكورونا في منطقه مربح بالفجيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 نفيذا لتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، وحرص على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم وفي إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 ..افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة في المنطقة الطبية بالفجيرة، مركزا لفحص فيروس ‎كورونا، في منطقة مربح لإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين والمقيمين.

Advertisements وجاء افتتاح المركز في مربح بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة. وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع حكومة الفجيرة على توفير مراكز الفحوصات المجانية لفيروس "كورونا" وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة "صحة" لتأدية واجبهم في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني. وشهد افتتاح المركز حضورا كثيفا من أهالي منطقة مربح والمناطق المجاور لإجراء فحص كوفيد 19.

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