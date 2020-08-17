شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي توضح اشتراطات العودة للمقيمين العائدين إلى دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن اشتراطات العودة للمقيمين العائدين إلى إمارة دبي تشمل: تقديم تصريح للدخول عن طريق الموقع الالكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وإبراز نتيجة الفحص المخبري بنتيجة سلبية /PCR/ قبل الصعود للطائرة، وإبرازها عند الوصول في المطار إضافة إلى تحميل تطبيق DXB COVID 19 Smart App.



كما أوضحت اللجنة أنه لا توجد إلزامية للحجر الصحي أو المنزلي لمدة 14 يوماً ما دامت نتيجة الفحص المخبري التي تم إبرازها في المطار تفيد بأنها سلبية.

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