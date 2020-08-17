مصر تطلب إبرام اتفاق ملزم لتشغيل سد النهضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصر على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق ملزم قانونا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب. وقالت الخارجية المصرية في بيان، عقب مشاركة وزيري الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي المصريين أمس في اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة، إنه تقرر أن تستأنف المفاوضات بدءا من اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

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