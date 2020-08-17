40 قتيلا ومصابا في تفجير انتحاري بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد ضحايا تفجير انتحاري استهدف أمس فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 10 قتلى و30 مصابا.

وأفاد مصدر في الشرطة الصومالية بأن الحصيلة الأولية للتفجير الانتحاري بالفندق شرقي مقديشو، بلغت 10 قتلى و30 جريحا.

وتعرض الفندق إلى هجوم مسلح بعد تفجير سيارة مفخخة، أعلن على إثره عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل. وأوضح نائب محافظ بلدة بوردوبو عبدالرحمن عبدالله أن مسلحي الجماعة الإرهابية هاجموا قاعدة تديرها القوات الحكومية في البلدة، لكن الجيش تمكن من صد الهجوم وقتل أربعة منهم.

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام فقط من مقتل 16 من مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية، وإصابة 20 آخرين بجروح من قبل الجيش الصومالي في قتال عنيف في بلدة «بعدوين» وسط البلاد.