23 قتيلا في اشتباكات طالبان

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ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية عن بيان وزارة الدفاع القول، إن 17 على الأقل من عناصر طالبان قتلوا في هجمات على نقاط تفتيش أمنية في منطقة قادس بإقليم بادجيس غربي البلاد، وإن سبعة آخرين أصيبوا.
وقال الجيش في بيان إن هناك أربعة آخرين من عناصر طالبان قتلوا، وأصيب خامس، في منطقة أندار بإقليم غزني في وسط البلاد، بعد اندلاع اشتباكات بين طالبان وقوات الأمن.
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