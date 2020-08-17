23 قتيلا في اشتباكات طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية وسلطات عسكرية أخرى أمس، مقتل نحو 23 فردا من عناصر طالبان في اشتباكات متفرقة وقعت بأقاليم بادجيس وغزني وميدان وارداك.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية عن بيان وزارة الدفاع القول، إن 17 على الأقل من عناصر طالبان قتلوا في هجمات على نقاط تفتيش أمنية في منطقة قادس بإقليم بادجيس غربي البلاد، وإن سبعة آخرين أصيبوا.

وقال الجيش في بيان إن هناك أربعة آخرين من عناصر طالبان قتلوا، وأصيب خامس، في منطقة أندار بإقليم غزني في وسط البلاد، بعد اندلاع اشتباكات بين طالبان وقوات الأمن.