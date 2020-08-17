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23 قتيلا في اشتباكات طالبان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية وسلطات عسكرية أخرى أمس، مقتل نحو 23 فردا من عناصر طالبان في اشتباكات متفرقة وقعت بأقاليم بادجيس وغزني وميدان وارداك.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية عن بيان وزارة الدفاع القول، إن 17 على الأقل من عناصر طالبان قتلوا في هجمات على نقاط تفتيش أمنية في منطقة قادس بإقليم بادجيس غربي البلاد، وإن سبعة آخرين أصيبوا.

وقال الجيش في بيان إن هناك أربعة آخرين من عناصر طالبان قتلوا، وأصيب خامس، في منطقة أندار بإقليم غزني في وسط البلاد، بعد اندلاع اشتباكات بين طالبان وقوات الأمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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