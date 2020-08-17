تحذير أممي: الكونغو على حافة مجاعة

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وحذر برنامج الأغذية العالمي من احتمال فقدان ملايين الأرواح، بسبب الجوع، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تصاعد الصراع وتفاقم انتقال كوفيد 19، وحث المجتمع الدولي على تكثيف الدعم للدولة الأفريقية.
ووفقا للوكالة الأممية تُظهر أحدث البيانات الوطنية في جمهورية الكونغو أن حوالي أربعة من بين كل عشرة أشخاص في البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويعاني حوالي 15.6 مليون شخص من مستويات «أزمة» أو «طارئة» من الجوع.
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