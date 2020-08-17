شكرا لقرائتكم خبر تحذير أممي: الكونغو على حافة مجاعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عمليات برنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كلود جيبيدار، أن الكثير من الكونغوليين على حافة هاوية الجوع، وهم الآن في خطر أكبر من الوقوع فيها.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من احتمال فقدان ملايين الأرواح، بسبب الجوع، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تصاعد الصراع وتفاقم انتقال كوفيد 19، وحث المجتمع الدولي على تكثيف الدعم للدولة الأفريقية.

ووفقا للوكالة الأممية تُظهر أحدث البيانات الوطنية في جمهورية الكونغو أن حوالي أربعة من بين كل عشرة أشخاص في البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويعاني حوالي 15.6 مليون شخص من مستويات «أزمة» أو «طارئة» من الجوع.