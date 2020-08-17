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تحذير أممي: الكونغو على حافة مجاعة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عمليات برنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كلود جيبيدار، أن الكثير من الكونغوليين على حافة هاوية الجوع، وهم الآن في خطر أكبر من الوقوع فيها.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من احتمال فقدان ملايين الأرواح، بسبب الجوع، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تصاعد الصراع وتفاقم انتقال كوفيد 19، وحث المجتمع الدولي على تكثيف الدعم للدولة الأفريقية.

ووفقا للوكالة الأممية تُظهر أحدث البيانات الوطنية في جمهورية الكونغو أن حوالي أربعة من بين كل عشرة أشخاص في البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويعاني حوالي 15.6 مليون شخص من مستويات «أزمة» أو «طارئة» من الجوع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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