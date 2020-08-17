1157 لغما انتزعها مسام من اليمن في أسبوع

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وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 179,698 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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