1157 لغما انتزعها مسام من اليمن في أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير اليمن من الألغام ، خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الحالي من انتزاع 1,157 لغما، منها 37 لغما مضادة للأفراد، و286 لغما مضادة للدبابات، و790 ذخيرة غير متفجرة، و44 عبوة ناسفة. وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 179,698 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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