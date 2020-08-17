شكرا لقرائتكم خبر عيادات سعودية متنقلة تسعف اليمنيين في حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس الجاري في قسم الطوارئ 8 مستفيدين، وعيادة الباطنية 178 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 160 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى، وصرفت الأدوية لـ191 فردا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 22 مستفيدا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 50 مريضا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ونفذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في حجة، حيث جرى خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس الجاري ضخ 309,600 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 206,400 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردا.