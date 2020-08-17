مقاتلات اليونان تثير ذعر إعلام إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسببت صورة حديثة لرئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس بجانب المقاتلة «إف - 16» أثناء تفقده للقوات اليونانية، في حالة ذعر لدى وسائل الإعلام الموالية للنظام التركي، والتي وصفت سياسة اليونان بـ»الاستفزازية».

ونقلت «اليوم السابع» المصرية عن موقع «تركيا الآن» أن وسائل إعلام محلية موالية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نشرت صورة حديثة لرئيس الوزراء اليوناني بجانب المقاتلة «إف - 16»، وهى محملة بالقنابل في القاعدة الجوية بجزيرة كرييت، تحت عنوان «اليونان تواصل سياستها الاستفزازية ضد تركيا».

وقالت إن هذه القاعدة مناورات عسكرية مشتركة بين السفن اليونانية والمقاتلة «رافال»، التي أرسلتها فرنسا لدعم اليونان ضد تركيا بسبب انتهاكات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.

وتأتي الصورة بعدما بلغت التوترات بين اليونان وتركيا حدها بعد إبرام اليونان اتفاقية ترسيم حدود بحرية بينها وبين مصر عقب إعلان تركيا بدء سفينة المسح الزلزالي «أوروتش رئيس» أعمالها في شرق المتوسط من 10 إلى 23 أغسطس، بمصاحبة خمس فرقاطات عسكرية؛ مما تسبب في توتر اليونان؛ خاصة أن المنطقة شهدت خلال اليوم نفسه احتكاكا بين سفينة أوروتش رئيس وسفينة يونانية كانت تقوم بمناورات بحرية.

ونددت اليونان بانتهاكات تركيا في المتوسط، واجتمعت بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل ردع الانتهاكات التركية، والحصول على الدعم الكافي في نزاعها ضد تركيا. كما أعلن الجيش اليوناني حالة الطوارئ والتأهب القصوى في إنذار منهم للاستعداد للحرب مع تركيا، كما اجتمع وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، بنظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الذي بدوره قدم كل الدعم لليونان في نزاعها ضد تركيا وأمر بإرسال قاعدة حربية من إيطاليا إلى شواطئ اليونان.