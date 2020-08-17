عودة التيار الكهربائي جزئياً إلى سريلانكا

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كولومبو: عاد التيار الكهربائي بشكل جزئي إلى سريلانكا التي غرقت في ظلام كامل على مدى سبع ساعات الاثنين إثر "مشكلة تقنية" في محطة حرارية كبيرة في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

وتأثر السكان في كل أنحاء البلاد ويبلغ عددهم 21 مليون نسمة، بانقطاع الكهرباء حوالى ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي (06,30 ت غ). وبعد سبع ساعات، عاد التيار الكهربائي إلى بعض المناطق.

وبقيت العاصمة كولومبو غارقة في الظلام على مدى سبع ساعات ولا تزال بعض الأجزاء من الجزيرة تنتظر عودة التيار.

وهذا أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي في سريلانكا منذ مارس 2016 حين حُرم السكان في أنحاء البلاد من الكهرباء لأكثر من ثماني ساعات بسبب عطل كبير.

وقال وزير الطاقة دولاس ألاهابيروما إن "مشكلة تقنية" في محطة كيراوالابيتيا الكهربائية الواقعة في محيط العاصمة كولومبو، هي سبب الانقطاع.

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وأعلنت الشركة المنظمة للخدمات العامة أنه سيتمّ فتح تحقيق في هذا التقصير وأمهلت شركة "سيلون ايليكتريسيتي بورد" الحكومية التي تحتكر الكهرباء في البلاد، ثلاثة أيام لتبرير هذا الانقطاع الشامل.

وتسبب انقطاع الكهرباء بإطفاء شارات المرور ما أدى إلى فوضى في الشوارع التي تشهد في الأصل زحمة سير في كولومبو. وكانت الشرطة المحلية تعاني لإدارة تدفق السيارات يدوياً على عدة تقاطعات مهمة.

وتملك المستشفيات والبنى التحتية الأساسية في البلاد مولدات تسمح لها بالاستمرار في العمل. ويتكرر انقطاع التيار الكهربائي على صعيد محلي في البلاد لكن الانقطاع الشامل على المستوى الوطني نادرا ما يحصل.

وكيراوالابيتيا هي محطة حرارية تُشغل بالفيول وتبلغ قدرتها 300 ميغاواط، أي حوالى 12% من الاستهلاك الكهربائي في سريلانكا.

وتنتج البلاد نصف احتياجاتها من الكهرباء عبر محطات حرارية. أما الباقي فيتمّ توليده من الرياح والمياه.