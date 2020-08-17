مصرع شاب غرقًا خلال السباحة بمنطقة غير مصرح السباحة فيها في دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

لقي شاب في بداية العقد الثالث من العمر، اليوم الإثنين، مصرعه غرقًا في البحر بمدينة دهب.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء إخطارًا من مستشفى دهب المركزى بوصول "مصطفى طه خميس" 31عامًا، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.

وقال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة دهب، إن الشاب حاول السباحة داخل البحر في منطقة غير مسموح السباحة بها، بوادي قنى التابع للمدينة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. ​