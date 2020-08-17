القنصل البريطاني بجدة يكشف موعد بدء الرحلات الجوية السعودية إلى لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أعلن القنصل العام البريطاني بجدة سيف آشر، ومبعوث المملكة المتحدة الخاص إلى منظمة التعاون الإسلامي، عن موعد بدء الرحلات الجوية السعودية إلى لندن.

وقال سيف آشر في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الاثنين "سيتم فتح الطيران من جدة إلى لندن هيثرو لكل من البريطانيين وكل من يحمل تأشيرة دخول أو فيزا لبريطانيا ابتداءً من تاريخ 22 أغسطس الجاري".

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، اعتبارًا من 15 مارس الماضي حتى هذه اللحظة وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.