محافظ قنا يشارك في ورشة عمل لمناقشة تطوير صناعة العسل الأسود (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

شارك محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، اليوم الإثنين، في ورشة عمل لفريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة خطة تنفيذ أعمال التطوير لصناعة العسل الأسود، وذلك في حضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والوفد المرافق له، وعدد من العاملين بصناعة العسل الأسود بالمحافظة.

أوضح المحافظ أن تطوير التكتلات الاقتصادية الصناعية، من أهم محاور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يجري تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج، لافتًا أنه سيتم من خلال البرنامج تدريب العاملين بهذا القطاع على كيفية إدارة المشروع بطريقة علمية حديثة، بالإضافة إلى تطوير طريقة التصنيع بأساليب حديثة ومعدات متطورة توفر الوقت والجهد والتكلفة وتعطي جودة أفضل للمنتج.

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وأضاف أن البرنامج سيوفر الدعم المالي للعاملين بهذا القطاع تسهيلاً عليهم في تنفيذ أعمال تطوير تلك الصناعة.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج يستهدف أيضًا تطوير المنطقتين الصناعيتين "هو" في نجع حمادي وكلاحين قفط بالإضافة إلى تطوير صناعة الفركة بمدينة نقادة كإحدى التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، والتي تعتبر من التراث المصري الأصيل ويتم تصدير منتجات هذه الصناعة إلى العديد من الأسواق الأجنبية.

يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج ممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، وأنه يتضمن عدة محاور منها تطوير أعمال البنية التحتية، تطوير المناطق الصناعية، إنشاء تكتلات صناعية تنافسية، تطوير المراكز التكنولوجية، بناء القدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.​